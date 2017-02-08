Александр Кравцов: "Конгресс IBU, который прошел в Хохфильцене, нелегитимен"

Президент СБР Александр Кравцов в интервью "СЭ" отметил, что конгресс IBU, прошедший в Австрии, не является легитимным. При этом он подчеркнул, что все поднятые на нем вопросы нужно изучать со всей серьезностью.

– Когда начали обсуждать судьбу чемпионата мира-2021 в Тюмени, я напомнил, что право провести этот чемпионат Россия получила в сентябре прошлого года, когда всем прекрасно было известно о том, что у нас в стране имеются определенные проблемы, связанные с РУСАДА. Теперь же, когда мы уже потратили значительные деньги, нам предлагают по собственной воле отказаться от проведения этих соревнований. Попросил я в связи с этим об одном: чтобы решение исполкома IBU было доведено до нас в официальном порядке, – начал Кравцов.

– Насколько серьезна рекомендация IBU?

– Любой вопрос, вынесенный на конгресс, следует рассматривать со всей серьезностью. У нас остается право столь же серьезно изучить все документы, связанные с легитимностью данного конгресса, с его процедурной составляющей. Проще выражаясь, конгресс, который прошел в Хохфильцене, – нелегитимен, это подчеркнули юристы IBU. То есть это – не более чем неофициальная встреча людей, объединенных общими интересами и пекущихся о будущем своего вида спорта. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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