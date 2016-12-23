Александр Кравцов: "Компенсация от IBU? Это глупости"

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов подчеркнул, что решение об отказе от проведения этапа Кубка мира-2017 в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове было коллегиальным. Также он отказался комментировать вопрос о возможных компенсациях за эти турниры.
– У нас не забрали международные турниры на территории России, как это произошло в бобслее и коньках, – в первую очередь отметил Александр Кравцов. – Трезво оценивая ситуация и обстановку и понимая, что спортивные арены – это место для праздника, а не для сведения счетов и выяснения отношений, мы предложили Международному союзу биатлонистов (IBU) принять непростое для нас решение о переносе этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.
– Это лично ваша инициатива?
– Я представляю общественную организацию и, конечно, прежде чем принять окончательное решение, я советовался со своими коллегами – членами правления СБР.
– Сегодня появлялось сообщение, будто СБР попросит IBU компенсировать затраты на проведение соревнований в Тюмени и Острове…
– Даже комментировать это не хочу. Зачем говорить о каких-то странных вещах? Это глупости. (Владимир ИВАНОВ)
alex1966
Кравцов, а ты сам компенсируй , а лучше застрелись.
18:03 23 декабря
RoyalHunter
Т.е. и этап вернули, и в минусе остались, и со сборной нашей вопрос далеко не решен. А не решен потому, что не время сейчас - через год новая бомба грянет, аккурат к олимпиаде ближе. Кравцов, как впрочем и сам мутный, никак не может понять, что нельзя дружить наполовину. Либо мы в КЛУБЕ и без всяких условий, либо - НЕТ. Последнее неприятно, наверное, но не смертельно
16:11 23 декабря
RoyalHunter
Кравцов черным по белому пишет - Я ЛОХ !!! Поздравляю всех нас с этим фактом. Пока такие вот ставленники мутко, типа кравцова, будут верховодить в наших федерациях, мы всё глубже будем погружать наш спорт в дерьмо.
16:10 23 декабря