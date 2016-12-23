15:11 23 декабря | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Компенсация от IBU? Это глупости"

0
0
0
3

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов подчеркнул, что решение об отказе от проведения этапа Кубка мира-2017 в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове было коллегиальным. Также он отказался комментировать вопрос о возможных компенсациях за эти турниры.

 
Александр КРАВЦОВ.Александр Кравцов: "Турниры у нас не забрали, мы сами предложили IBU принять решение об их переносе"

– У нас не забрали международные турниры на территории России, как это произошло в бобслее и коньках, – в первую очередь отметил Александр Кравцов. – Трезво оценивая ситуация и обстановку и понимая, что спортивные арены – это место для праздника, а не для сведения счетов и выяснения отношений, мы предложили Международному союзу биатлонистов (IBU) принять непростое для нас решение о переносе этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.

– Это лично ваша инициатива?

– Я представляю общественную организацию и, конечно, прежде чем принять окончательное решение, я советовался со своими коллегами – членами правления СБР.

– Сегодня появлялось сообщение, будто СБР попросит IBU компенсировать затраты на проведение соревнований в Тюмени и Острове…

– Даже комментировать это не хочу. Зачем говорить о каких-то странных вещах? Это глупости. (Владимир ИВАНОВ)

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex1966

Кравцов, а ты сам компенсируй , а лучше застрелись.

18:03 23 декабря

RoyalHunter

Т.е. и этап вернули, и в минусе остались, и со сборной нашей вопрос далеко не решен. А не решен потому, что не время сейчас - через год новая бомба грянет, аккурат к олимпиаде ближе. Кравцов, как впрочем и сам мутный, никак не может понять, что нельзя дружить наполовину. Либо мы в КЛУБЕ и без всяких условий, либо - НЕТ. Последнее неприятно, наверное, но не смертельно

16:11 23 декабря

RoyalHunter

Кравцов черным по белому пишет - Я ЛОХ !!! Поздравляю всех нас с этим фактом. Пока такие вот ставленники мутко, типа кравцова, будут верховодить в наших федерациях, мы всё глубже будем погружать наш спорт в дерьмо.

16:10 23 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ