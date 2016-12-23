Александр Кравцов: "Компенсация от IBU? Это глупости"

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов подчеркнул, что решение об отказе от проведения этапа Кубка мира-2017 в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове было коллегиальным. Также он отказался комментировать вопрос о возможных компенсациях за эти турниры.

– У нас не забрали международные турниры на территории России, как это произошло в бобслее и коньках, – в первую очередь отметил Александр Кравцов. – Трезво оценивая ситуация и обстановку и понимая, что спортивные арены – это место для праздника, а не для сведения счетов и выяснения отношений, мы предложили Международному союзу биатлонистов (IBU) принять непростое для нас решение о переносе этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.

– Это лично ваша инициатива?

– Я представляю общественную организацию и, конечно, прежде чем принять окончательное решение, я советовался со своими коллегами – членами правления СБР.

– Сегодня появлялось сообщение, будто СБР попросит IBU компенсировать затраты на проведение соревнований в Тюмени и Острове…

– Даже комментировать это не хочу. Зачем говорить о каких-то странных вещах? Это глупости. (Владимир ИВАНОВ)