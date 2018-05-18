Александр Кравцов: "Хорошие отношения в мировой биатлонной семье спасли СБР от участи ФТАР"

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов отметил, что хорошие отношения внутри мировой биатлонной семьи помогли СБР избежать проблем, подобных тем, с которыми столкнулись Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР).

ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре 2015 года из-за ряда допинг-скандалов и до сих пор не восстановлена в правах. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября 2017 года отстранила ФТАР на один год за допинговые нарушения.

Сегодня пройдут выборы нового главы СБР.

- Все, что касается международных отношений, после 2014 года в силу известных геополитических причин является проблемным, - цитирует официальный сайт СБР Кравцова. - Если бы не хорошие отношения внутри мировой биатлонной семьи, СБР вполне мог бы разделить участь наших легкой и тяжелой атлетики.

А он не только не разделил, но и, отступив ненадолго из мирового календаря в 2016-2017 годах, уже в прошедшем сезоне вернулся туда – в России прошел не только Кубок мира, но и два этапа Кубка IBU, и летний чемпионат мира.

Было ли это просто? Отнюдь! Был использован весь ресурс нашего международного влияния и авторитета, противовесом которому было беспрецедентное давление на СБР и нашу сборную. Особо отмечу – наши немногочисленные, увы, представители в IBU отстранялись от участия в дискуссии по "российским вопросам" – СБР сумел достойно и с малыми потерями пройти и сквозь это.