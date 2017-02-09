19:39 9 февраля | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Фуркад вел себя по-хамски по отношению к россиянам "

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Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов отметил, что Мартен Фуркад позволил себе хамское поведение по отношению к сборной России во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. Француз во время передачи эстафеты "подрезал" Александра Логинова, из-за чего тот упал. На финише он эмоционально отреагировал на победу над Антоном Шипулиным.

В итоге сборная Франции завоевала серебро, а Россия - бронзу. Во время награждения россиян Фуркад ушел с подиума после того как Логинов и Шипулин не подали ему руку.

- Протест подается, когда есть явное нарушение, - приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. - На видео видно, что (Фуркад) ведет себя по-хамски - как во время своего этапа, так и при передаче этапа (он) зацепил Логинова. На финише, где Фуркад засек коридор Шипулину, видно, что все в пределах допустимого.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170209/1116077888.html

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