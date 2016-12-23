15:33 23 декабря | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Если бы СБР в четверг дисквалифицировали, разговаривать сейчас было не о чем"

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов подчеркнул, что СБР пытается защитить честь и достоинство российских спортсменов. Он выразил надежду, что после решений, принятых исполкомом МОК, биатлонисты из России перестанут чувствовать себя изгоями на международных стартах.

 
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– Вы уже наверняка говорили с первым вице-президентом IBU Виктором Майгуровым, который присутствовал на заседании исполкома. Насколько в плюс нашей сборной идет тот факт, что все возможные претензии относятся к предыдущему руководству СБР?

– Все-таки в этом плане не стоит разделять вчерашнее и сегодняшнее руководство. Речь идет о чести и достоинства российских спортсменов. И что бы раньше ни происходило, нам нужно восстанавливать доверие к СБР сегодня. Будем делать все для этого.

В Мюнхене были приняты серьезные решения. Главные выводы для нас таковы: мы сохранили статус сборной России, и наши спортсмены не будут чувствовать себя изгоями на предстоящих стартах. Второе – мы сохранили статус-кво СБР. Если бы нас в четверг дисквалифицировали, разговаривать сейчас было не о чем. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Evgenyi3063

да какбы, мы начали строить новую команду, еще сильнее, мощнее, быстрее, нас бы потом все равно вновь включили ..

15:48 23 декабря

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