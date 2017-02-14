Александр Кравцов: "Чехи добиваются, чтобы мы безвозмездно отдали чемпионат мира в Тюмени"

Президент союза биатлонистов России Александр Кравцов назвал обвинения со стороны сборной Чехии безосновательными. В понедельник тренер чешской команды Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях. И, в частности, Габриэла Коукалова теперь опасается за свою безопасность.

- Безосновательно, безотносительно, абсолютно не вникая в суть происходящего кто-то, а это сегодня и спортсмены чешской команды, вовлеченные в эту ситуацию, и тренерский штаб пытаются кого-то в чем-то обвинить, - сказал Кравцов в эфире телеканала "Матч ТВ". - Вопрос - уместно ли это? Давайте оставим на совести тех, кто пытается это раздувать.

Человеку, который так себя ведет, доказывать обратное очень тяжело. Он остается на том берегу реки или пытается раскачать лодку на середине. Чего они добиваются? Чтобы мы им бесплатно и безвозмездно отдали чемпионат мира в Тюмени? Но они же услышали ответ - этого не будет. Будет жесткое, понятно, что России будет тяжело, но взвешенное решение.