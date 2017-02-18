Александр Кравцов: "А ведь кое-кто уже успел похоронить нашу команду…"

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов после победы мужской сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене похвалил команду и призвал сфокусироваться на двух оставшихся гонках на ЧМ, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Эмоции, конечно, переполняют, – сказал Кравцов. – А ведь кое-кто уже успел умудриться похоронить нашу команду… Некоторые выносили нам определенные вердикты. Эта эстафета наигрывалась по ходу сезона. Сейчас я буду предельно краток. Все-таки завтра у нас еще один соревновательный день. Но все должны помнить, что цыплят по осени считают. И иногда нужно слушать не только окружающих, но и себя.
Thomas_Boy
rusfed 2.0 _____________ Я подумаю... Уж очень хочется заВВПить Эстонию. Но воровать люблю, знаешь ли. А тут такой пост... Могут посадить.
19:08
R.Steward
болейте против а тебе германия что показала?
19:03
R.Steward
опа разумничался чувачок сразу.
19:02
rusfed 2.0
Thomas_Boy rusfed 2.0 ___________ Ну не знаю... Не так давно мне пост мэра Москвы предлагали. Но я за публичностью не гонюсь. 18:38 ____________ А нельзя что ли и согласиться, и из дома потом не выходить? Причем из своего - в Нижнем )) Соглашайся - в Москве возможности такие, что на одной только тротуарной плитке по продажам можно ВВП Эстонии обогнать
18:41
кузя23
Thomas_Boy rusfed 2.0 ___________ Ну не знаю... Не так давно мне пост мэра Москвы предлагали. Но я за публичностью не гонюсь. 18:38__Тогда стань теневым мэром Москвы)
18:40
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ___________ Ну не знаю... Не так давно мне пост мэра Москвы предлагали. Но я за публичностью не гонюсь.
18:38
rusfed 2.0
Thomas_Boy rusfed 2.0 ____ Кравцов не тонет ___________ Причем тут Кравцов? Это победа Виталия Леонтича вообще. 18:30 __________________ Перспективы твоего губернаторства усложняются. Виталий Леонтич - всего лишь инструмент. В руках дальновиднейшего из стратегов
18:33
джoн
Boleijj protiv - ты кто придурок? вата, хохол, или просто дебил? чьих будешь чмошник?
18:32
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Кравцов - ложка дёгтя сегодня
18:31
Садык
Отмазки,надо уходить в отставку вместе с Касперовичем.
18:31
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ____ Кравцов не тонет ___________ Причем тут Кравцов? Это победа Виталия Леонтича вообще.
18:30
Boleijj protiv
DV1981 ----------- Иди, посмотри, сколько золотишка взяла Германия и какую большую Ж она показала вате, вроде тебя.
18:28
sozerzator
Джин Игнатов///Вот до чего мы дошли ! Выиграв 1 золотую - мы уже поем дифирамбы до небес !!!!---Кто поет? Здесь все - жизненные циники
18:27
PallMall
Начал примазываться к нашей победе.
18:26
DV1981
Boleijj protiv,хороша подачка,с флагом и жопой в нос Фуркаду)
18:26
sozerzator
Да, согласен с предыдущим аффтором. Не тонет. Видать, как в бородатом анекдоте, Кравцов при своем рождении был определен его родными в генералы...
18:25
Джин Игнатов
Вот до чего мы дошли ! Выиграв 1 золотую - мы уже поем дифирамбы до небес !!!!
18:25
джoн
что несет этот клоун? где его откапали?
18:25
Boleijj protiv
Антон это лузер по сравнению с Фуркадом, а сегодняшняя медаль это подачка голодным псам.
18:24
Союз Аполлонович
Единственный негативный момент от выигрыша нашей команды, что этот дятел останется сидеть на своем месте
18:24
кузя23
Это типа так отмазался?)
18:24
rusfed 2.0
Кравцов не тонет
18:22