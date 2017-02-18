Александр Кравцов: "А ведь кое-кто уже успел похоронить нашу команду…"

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов после победы мужской сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене похвалил команду и призвал сфокусироваться на двух оставшихся гонках на ЧМ, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Эмоции, конечно, переполняют, – сказал Кравцов. – А ведь кое-кто уже успел умудриться похоронить нашу команду… Некоторые выносили нам определенные вердикты. Эта эстафета наигрывалась по ходу сезона. Сейчас я буду предельно краток. Все-таки завтра у нас еще один соревновательный день. Но все должны помнить, что цыплят по осени считают. И иногда нужно слушать не только окружающих, но и себя.