18:20 | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "А ведь кое-кто уже успел похоронить нашу команду…"

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Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов после победы мужской сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене похвалил команду и призвал сфокусироваться на двух оставшихся гонках на ЧМ, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Эмоции, конечно, переполняют, – сказал Кравцов. – А ведь кое-кто уже успел умудриться похоронить нашу команду… Некоторые выносили нам определенные вердикты. Эта эстафета наигрывалась по ходу сезона. Сейчас я буду предельно краток. Все-таки завтра у нас еще один соревновательный день. Но все должны помнить, что цыплят по осени считают. И иногда нужно слушать не только окружающих, но и себя.

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КОММЕНТАРИИ (22)
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Thomas_Boy

rusfed 2.0 _____________ Я подумаю... Уж очень хочется заВВПить Эстонию. Но воровать люблю, знаешь ли. А тут такой пост... Могут посадить.

19:08

R.Steward

болейте против а тебе германия что показала?

19:03

R.Steward

опа разумничался чувачок сразу.

19:02

rusfed 2.0

Thomas_Boy rusfed 2.0 ___________ Ну не знаю... Не так давно мне пост мэра Москвы предлагали. Но я за публичностью не гонюсь. 18:38 ____________ А нельзя что ли и согласиться, и из дома потом не выходить? Причем из своего - в Нижнем )) Соглашайся - в Москве возможности такие, что на одной только тротуарной плитке по продажам можно ВВП Эстонии обогнать

18:41

кузя23

Thomas_Boy rusfed 2.0 ___________ Ну не знаю... Не так давно мне пост мэра Москвы предлагали. Но я за публичностью не гонюсь. 18:38__Тогда стань теневым мэром Москвы)

18:40

Thomas_Boy

rusfed 2.0 ___________ Ну не знаю... Не так давно мне пост мэра Москвы предлагали. Но я за публичностью не гонюсь.

18:38

rusfed 2.0

Thomas_Boy rusfed 2.0 ____ Кравцов не тонет ___________ Причем тут Кравцов? Это победа Виталия Леонтича вообще. 18:30 __________________ Перспективы твоего губернаторства усложняются. Виталий Леонтич - всего лишь инструмент. В руках дальновиднейшего из стратегов

18:33

джoн

Boleijj protiv - ты кто придурок? вата, хохол, или просто дебил? чьих будешь чмошник?

18:32

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Кравцов - ложка дёгтя сегодня

18:31

Садык

Отмазки,надо уходить в отставку вместе с Касперовичем.

18:31

Thomas_Boy

rusfed 2.0 ____ Кравцов не тонет ___________ Причем тут Кравцов? Это победа Виталия Леонтича вообще.

18:30

Boleijj protiv

DV1981 ----------- Иди, посмотри, сколько золотишка взяла Германия и какую большую Ж она показала вате, вроде тебя.

18:28

sozerzator

Джин Игнатов///Вот до чего мы дошли ! Выиграв 1 золотую - мы уже поем дифирамбы до небес !!!!---Кто поет? Здесь все - жизненные циники

18:27

PallMall

Начал примазываться к нашей победе.

18:26

DV1981

Boleijj protiv,хороша подачка,с флагом и жопой в нос Фуркаду)

18:26

sozerzator

Да, согласен с предыдущим аффтором. Не тонет. Видать, как в бородатом анекдоте, Кравцов при своем рождении был определен его родными в генералы...

18:25

Джин Игнатов

Вот до чего мы дошли ! Выиграв 1 золотую - мы уже поем дифирамбы до небес !!!!

18:25

джoн

что несет этот клоун? где его откапали?

18:25

Boleijj protiv

Антон это лузер по сравнению с Фуркадом, а сегодняшняя медаль это подачка голодным псам.

18:24

Союз Аполлонович

Единственный негативный момент от выигрыша нашей команды, что этот дятел останется сидеть на своем месте

18:24

кузя23

Это типа так отмазался?)

18:24

rusfed 2.0

Кравцов не тонет

18:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ