Александр Касперович: "Замена Глазыриной - тактический ход"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что замена биатлонистки Екатерины Глазыриной на Ирину Услугину в спринте на чемпионате мира является тактическим ходом.

"Это тактический ход", - сообщил Касперович.

Также из россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени. (Владимир ИВАНОВ)

Услугина заменит Глазырину в спринте