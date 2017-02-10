Александр Касперович: "Замена Глазыриной - тактический ход"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что замена биатлонистки Екатерины Глазыриной на Ирину Услугину в спринте на чемпионате мира является тактическим ходом.
"Это тактический ход", - сообщил Касперович.
Также из россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени. (Владимир ИВАНОВ)
Zlon
Одно овно менять на другое, результат прежний. Старых,Молодых,Услыгина,Калугина,Трусова,Смелова..результат в 99% случаев не выше пятнашки..так что можно крик не поднимать, женский биатлон в России давно умер.
19:36
wall
а у них только "тактические ходы"... боюсь подумать, что будет, когда "стратегические" в ход пойдут
16:52
wall
подчуфарову в эстафете даже сборная японии обгоняет - за одно это весь тренерский состав должен в отставку уходить. а желательно вообще бы яду выпить
16:51
sergey.v1968
Don Miguel, как всегда, пукнул в лужу, ибо есть статься об отстранении Глазыриной. Причиной указана иная - отличная от служения семье. ну, тебе простительно, ты же у нас олимпийских чемионов безнаказанно расталкиваешь
15:36
ДОЗВОН ГУБЕР
Лицемерность этих касперовиче/кравцовых просто не знает границ!!!!! Уже наклаватючена статейка, объясняющая отстранение глазы... И причём тут ТАКТИЧЕСКИЙ ХОД ????????
15:28
Don Miguel
Насквозь больная дама выбрала себе жизнь и семью, а помойных до сих пор немеряно. Прямо она ОБЯЗАНА была за вас умереть. А она взяла, и вас всех послала. С допингом ее не ловили отродясь и никогда, здоровье было не очень. Решила жить. Всего делов. Это я о Вилухиной, которая, в отличие от помойных, успела много чего и выиграть. Со своими проблемами. И будет нормально жить дальше, в отличие от вас. С такой злобой долго не живут, я смотрю, за пять последних лет, кучи "злобствующих" уже нет. Дозлобствовались. ...
14:26
намкрыш
Тактический ход. Биатлонистка Шумилова с очень высокой вероятностью зашифрована в списке Макларена под кодом А0714, а Глазырина — А0241. Последняя, исходя из данных доклада, подозревается в сокрытии допинг-пробы с содержанием оксандролона, тренболона и метенолона.
14:12
анаприлин
это ещё хорошо что в результате стратегических тактических задумок Подчуфарову вместо Глазыриной не выставили а ведь могли могли))
14:12
saiga
Касперович уже тактически лишил сборную России золота в смешанной эстафете, когда поставил не готовых функционально Подчуфарову и Акимову. Гросс совершенно верно видел в составе Старых и Слепцову, но Касперовичу важнее было показать своё величие, как главного тренера. Интересы сборной страны были далеко не на первом месте
13:46
streletc1783
А это кто решил?Бабушка каспера?шило на мыло.
13:45
serg13130
Вот это поворот!
13:44
puzzar
Czechplayer Что-то это напоминает.... Ах да "прятать ее надо срочно")-------- Отвечу словами одного известного вам человека "дискутировать бесполезно, серая масса беспросветно прозомбирована".
13:44
arkarmeetc
Что за чушь? Еще и лучший стартовый номер среди россиянок будет именно у Услугиной, а Старых будет терять драгоценные секунды на разбитой трассе...
13:39
Igrok Igorek
Ну и бред!
13:34
Джин Игнатов
Тогда это просто надо проверить - будет ли в дальнейшем выступать Глазырина !? Пример этому - после Сочи - резкий уход Вилухиной с ее паузой / вроде для восстановления а потом и заканчивание карьеры !!! И это в 28 лет !!!! Не попахивает ли здесь чем либо другим !!!!!
13:24
кузя23
Как сказал бы Дон Мигель: "Тренеру метра виднее!")
13:13
болото
Нашли "достойную" замену, место в пятом десятке обеспечено. Тактик хренов
13:11
Айртон
Ну всё, хана Кайсе, Лауре, Габи...))
13:08
Czechplayer
Что-то это напоминает.... Ах да "прятать ее надо срочно")
13:06
ДОЗВОН ГУБЕР
А-ха-ха.............. Уже ВТОРОЙ "тактический"!!!! Первый был, когда "немца без него же женили", дав СВЕРХУ указание, кого ставить на "смеш"... Может касперу в Мин. Оборон. устроиться на работу??? В Геншштабе военную доктрину разрабатывать...
13:01