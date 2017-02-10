12:58 | БИАТЛОН

Александр Касперович: "Замена Глазыриной - тактический ход"

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Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что замена биатлонистки Екатерины Глазыриной на Ирину Услугину в спринте на чемпионате мира является тактическим ходом.

"Это тактический ход", - сообщил Касперович.

Также из россиянок на дистанцию выйдут Светлана СлепцоваИрина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени. (Владимир ИВАНОВ)

Услугина заменит Глазырину в спринте

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Zlon

Одно овно менять на другое, результат прежний. Старых,Молодых,Услыгина,Калугина,Трусова,Смелова..результат в 99% случаев не выше пятнашки..так что можно крик не поднимать, женский биатлон в России давно умер.

19:36

wall

а у них только "тактические ходы"... боюсь подумать, что будет, когда "стратегические" в ход пойдут

16:52

wall

подчуфарову в эстафете даже сборная японии обгоняет - за одно это весь тренерский состав должен в отставку уходить. а желательно вообще бы яду выпить

16:51

sergey.v1968

Don Miguel, как всегда, пукнул в лужу, ибо есть статься об отстранении Глазыриной. Причиной указана иная - отличная от служения семье. ну, тебе простительно, ты же у нас олимпийских чемионов безнаказанно расталкиваешь

15:36

ДОЗВОН ГУБЕР

Лицемерность этих касперовиче/кравцовых просто не знает границ!!!!! Уже наклаватючена статейка, объясняющая отстранение глазы... И причём тут ТАКТИЧЕСКИЙ ХОД ????????

15:28

Don Miguel

Насквозь больная дама выбрала себе жизнь и семью, а помойных до сих пор немеряно. Прямо она ОБЯЗАНА была за вас умереть. А она взяла, и вас всех послала. С допингом ее не ловили отродясь и никогда, здоровье было не очень. Решила жить. Всего делов. Это я о Вилухиной, которая, в отличие от помойных, успела много чего и выиграть. Со своими проблемами. И будет нормально жить дальше, в отличие от вас. С такой злобой долго не живут, я смотрю, за пять последних лет, кучи "злобствующих" уже нет. Дозлобствовались. ...

14:26

намкрыш

Тактический ход. Биатлонистка Шумилова с очень высокой вероятностью зашифрована в списке Макларена под кодом А0714, а Глазырина — А0241. Последняя, исходя из данных доклада, подозревается в сокрытии допинг-пробы с содержанием оксандролона, тренболона и метенолона.

14:12

анаприлин

это ещё хорошо что в результате стратегических тактических задумок Подчуфарову вместо Глазыриной не выставили а ведь могли могли))

14:12

saiga

Касперович уже тактически лишил сборную России золота в смешанной эстафете, когда поставил не готовых функционально Подчуфарову и Акимову. Гросс совершенно верно видел в составе Старых и Слепцову, но Касперовичу важнее было показать своё величие, как главного тренера. Интересы сборной страны были далеко не на первом месте

13:46

streletc1783

А это кто решил?Бабушка каспера?шило на мыло.

13:45

serg13130

Вот это поворот!

13:44

puzzar

Czechplayer Что-то это напоминает.... Ах да "прятать ее надо срочно")-------- Отвечу словами одного известного вам человека "дискутировать бесполезно, серая масса беспросветно прозомбирована".

13:44

arkarmeetc

Что за чушь? Еще и лучший стартовый номер среди россиянок будет именно у Услугиной, а Старых будет терять драгоценные секунды на разбитой трассе...

13:39

Igrok Igorek

Ну и бред!

13:34

Джин Игнатов

Тогда это просто надо проверить - будет ли в дальнейшем выступать Глазырина !? Пример этому - после Сочи - резкий уход Вилухиной с ее паузой / вроде для восстановления а потом и заканчивание карьеры !!! И это в 28 лет !!!! Не попахивает ли здесь чем либо другим !!!!!

13:24

кузя23

Как сказал бы Дон Мигель: "Тренеру метра виднее!")

13:13

болото

Нашли "достойную" замену, место в пятом десятке обеспечено. Тактик хренов

13:11

Айртон

Ну всё, хана Кайсе, Лауре, Габи...))

13:08

Czechplayer

Что-то это напоминает.... Ах да "прятать ее надо срочно")

13:06

ДОЗВОН ГУБЕР

А-ха-ха.............. Уже ВТОРОЙ "тактический"!!!! Первый был, когда "немца без него же женили", дав СВЕРХУ указание, кого ставить на "смеш"... Может касперу в Мин. Оборон. устроиться на работу??? В Геншштабе военную доктрину разрабатывать...

13:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ