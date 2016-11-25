Александр Касперович: "Я не знаю, кто осуждает приглашение Слепцовой"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул в интервью "Известиям", что у него стало больше обязанностей по сравнению с прошлым сезоном. В это воскресенье стартует новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде.

– Как изменились ваши обязанности по сравнению с прошлым сезоном?

– У меня стало еще больше ответственности. Президент и правление СБР поставили передо мной задачу вывести женскую команду на новый уровень к Олимпийским играм-2018. Поэтому были созданы две разные группы, которые сейчас работают в разных направлениях.

– При объявлении состава сборной многие эксперты высказали удивление включению в него Светланы Слепцовой. Можете объяснить, чем руководствовался тренерский совет, делая выбор в пользу олимпийской чемпионки-2008?

– Я не знаю, кто входит в экспертно-общественный совет, который осуждает приглашение Слепцовой. Чтобы говорить о форме спортсменки, надо наблюдать за ней на протяжении всего подготовительного периода. Мы же учитываем не только три последних контрольных старта – тем более вторая контрольная тренировка в Тюмени у Светланы не получилась из-за падения и сломанной винтовки. На сборах в Бейтостоле она показала хорошую скорость и достаточно точную стрельбу. Поэтому тренерским штабом было принято решение отправить Слепцову для участия в эстафете первого этапа Кубка мира, а уже дальше мы будем смотреть. Это не значит, что она будет участвовать во всех этапах кубка. Условия равны для всех – если спортсмен не будет показывать результат, то обязательно последует ротация. Но в мотивации Слепцовой я лично не сомневаюсь. Она хочет доказать себе и всем, что она сильная и может бороться за самые высокие места.