Александр Касперович: "Я бы не стал говорить о каком-то огромном количестве промахов"

Главный тренер сборной России Александр Касперович считает, что не нужно драматизировать ситуацию со стрельбой у россиянок. По его мнению, контрольные старты прошли неплохо.

– Как вы объясните такое большое количество промахов у наших спортсменок? Практически никому на протяжении двух гонок не удалось закончить дистанцию с "нулем".

– Я бы не стал говорить о каком-то огромном количестве промахов. Спринтерская гонка проходила в непростых погодных условиях – ветер гулял вправо-влево, температура была достаточно низкой. В этих обстоятельствах большинство девочек справились со стрельбой хорошо, и даже видно, что они прибавили в этом компоненте. Не надо делать выводы о всей команде только по Мироновой и Якимец, которые допустили по пять промахов. Еще в летней подготовке было видно, что эти молодые девочки пока не готовы справляться со стрельбой. А остальные выступили на хорошем уровне.

– Чем объясните провал в масс-старте стабильного стрелка Анастасии Загоруйко, которая ошиблась на рубеже сразу семь раз?

– Мы уже обсудили этот момент с Настей и ее тренером. Хотя Загоруйко и сибирячка, она почему-то оказалась не готова к гонке в мороз и элементарно замерзла. Отсюда и промахи на рубеже. Конечно, мы сделаем выводы, впоследствии такое допускать нельзя.

– Каково о состоянии спортсменок, которые заняли места с первое по третье в масс-старте?

– Катя Шумилова провела неплохую гонку. Ее два промаха – это следствие борьбы, азарта. К тому же, она понимала, что после неудачного спринта для попадания в команду ей нужно занимать место не ниже второго. Это давление, конечно, тоже наложило свой отпечаток. Занявшая второе место Анна Никулина не всегда отличалась стабильностью в стрельбе, но в Тюмени собралась и доказала, что прибавила в этом компоненте. У Галины Нечкасовой тоже стабильности пока нет, хотя вскочить на подножку состава ей удалось. Ирина Услугина пока испытывает проблемы на подходе к рубежу, ищет свой правильный пульсовой режим. Мне лично нравится, что у них в группе Виталия Норицына сложился диалог между тренером и спортсменками, и этот вопрос они решают сообща.

– Что происходит с Ольгой Подчуфаровой? Хотя в состав она попала, но восьмое место в спринте и девятое в масс-старте не вселяют оптимизма.

– Ольга хорошо себя чувствует, у нее неплохое настроение. С состоянием ее здоровья мы разбираемся. Давайте не будем забывать, что в Тюмени была всего лишь контрольная тренировка, где каждая спортсменка выполняла свое индивидуальное задание. У нас сложилось хорошее понимание с Норицыным, я доверяю этому тренеру. Его мнение таково: если Подчуфарова не будет готова, на Кубок мира она не поедет. Наша главная задача – решить все вопросы со здоровьем и подготовить эту спортсменку к чемпионату мира. (Наталья МАРЬЯНЧИК)