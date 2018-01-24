Александр Касперович: "Выступлением российских спортсменов, конечно, не доволен. Дальше ждем медалей"

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович выразил разочарование выступлением российских спортсменов в стартовой гонке чемпионата Европы. В то же время у специалиста есть надежда, что наши спортсмены могут добавить в результатах.

– Довольны выступлением наших биатлонистов на чемпионате Европы?

– Нет, конечно. Как можно быть довольным если лучший россиянин занял девятое место? Такой проигрыш ходом у наших биатлонистов. Но дистанция очень сложная. Отмечу того же Малышко, он неплохо прошел дистанцию и него небольшой проигрыш. Латыпов в хорошем состоянии. Начал он, конечно, слабовато, но вторую половину отработал здорово. Надеемся, что спринт изменит ситуацию.

– То есть ждем медалей?