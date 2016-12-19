Александр Касперович: "Возьмем Кайшеву на январские этапы Кубка мира, Малышко выступит на "Ижевской винтовке"

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав мужской команды на предстоящие этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге практически определен. Вместе с командой в Германию отправятся Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, а шестой спортсмен будет определен во время тренировок в Хохфильцене. Кроме того, решено, что в женскую команду попали Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова и Ульяна Кайшева.

- Что касается нашей дальнейшей работы, то критерии отбора четыре человека выполнили – это Шипулин, Цветков, Бабиков и Елисеев, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Гараничев переболел в Бейтостоллене и потихоньку выходит из этого состояния. Он доказывает это своим выступлением. Поэтому мы будем обсуждать этот вопрос с правлением СБР и тренерским советом. Планируем, что названные пять спортсменов выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По итогам выступления на этапах Кубка IBU от "Ижевской винтовки" освобождены Алексей Волков, Юрий Шопин и Петр Пащенко. Они будут проходить подготовку в Хохфильцене с командой, будем там смотреть и решать, кто будет стартовать в Оберхофе и на Кубках IBU. Дмитрий Малышко, к сожалению, не сумел набрать нужные очки на Кубке IBU, когда вышла накладка со стартовыми номерами, поэтому ему придется выступить на "Ижевской винтовке".

Планируем, что на январских этапах Кубка мира выступят Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова. Еще по одной спортсменке мы уже тренерским штабом приняли решение – речь об Ульяне Кайшевой. По этой спортсменке идет методически правильное распределение подготовки в условиях среднегорья. Я не хотел повторения тех ошибок, которые были допущены в прошлом году. Сейчас Ульяна в хорошем состоянии, надеемся, что в Оберхофе она должна уже стартовать. Будем уже вести эту спортсменку по этапам Кубка мира. Что касается Виктории Сливко, хотим подключить ее на этапы Кубка IBU, будем рассматривать Викторию для участия в Кубке мира. Этих молодых спортсменок мы рассматриваем как участниц эстафет в Антхольце и Рупольдинге.