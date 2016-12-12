Александр Касперович: "В женской сборной пока рано проводить ротацию между группами"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что пока рано говорить о ротации между группами в женской команде. По словам Касперовича, на данный момент команда в поиске четверки, которая будет собрана на чемпионат мира.
– По поводу ротации в женской команде: мы сегодня собрались тренерским штабом и приняли решение, что пока еще рано проводить ротацию между группами, – приводит СБР слова Касперовича. – Сегодня в хорошем состоянии на этапах Кубка IBU Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, Дарья Виролайнен также неплохо пробежала. Но скорость у них пока еще не та, на которую мы рассчитываем. Поэтому решением тренерского штаба оставляем те же составы, чтобы спортсмены набрали оптимальную форму. И Кайшева, и Сливко в числе кандидатов для выступления на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Там будут эстафеты, индивидуальные гонки, контактные виды программы. На сегодняшний день мы находимся в поиске четверки, которая будет собрана на чемпионат мира.
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Почему не приводите информацию целиком? Касперович дальше сказал следующее: "Думаю, что Ульяне Кайшевой нужно еще немного прибавить, чтобы поймать кураж. У нас стоит задача — подготовить команду и выставить сильнейший состав на чемпионат мира. И в дальнейшем рассматривать план с прицелом на Олимпийские игры. Мы рассматриваем и Кайшеву, и Сливко как кандидатов в эстафете — однозначно дадим им шанс проявить себя. Мы долго дискутировали относительно выступления Кайшевой и Сливко в Нове Место, но мы смотрим вперед: сейчас девочки были в Риднау, на высоте 1400 м, следом будет Обертиллиах — там тоже 1400 м высота. Мы хотим, чтобы девочки «добрали» горной подготовки, чтобы в дальнейшем функциональное состояние позволяло им конкурировать в январе."
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