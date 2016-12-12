Александр Касперович: "В подъем девочки работают великолепно - проигрыш идет на спусках"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что женская сборная России проигрывает соперницам в технике. По словам Касперовича, проигрыш идет не на подъемах, а на спусках.

– В Кубке наций женская команда идет на пятом месте, немного отставая от третьего, – приводит официальный сайт СБР слова Касперовича. -Индивидуально у спортсменок есть проблемные моменты по дистанции: в подъем они работают великолепно, а проигрыш идет на спусках. И происходит это не из-за лыж – мы очень много проигрываем в технике. Не атакуем на спуске так же, как делаем это в подъем. После небольшого перерыва перед четвертым этапом мы планируем провести сбор в Хохфильцене, где тренеры продолжат работу над этим компонентом.

Что касается Ольги Подчуфаровой – на данном этапе физиологически она чувствует себя хорошо, у нее нормализовались все показатели по физиологии, биохимии. Состояние неплохое, она в хорошем контакте со своими тренерами. Мы применяем индивидуальный подход. Сегодня в эстафете увидели, что в стрелковой части она как всегда здорово отработала, два круга шла хорошо, на финише немножко запала скорость. Эстафету она передала четвертой. Мы знаем, что еще мы можем исправить.