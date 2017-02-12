Александр Касперович: "Услугина уехала в Риднау, но ее участие в эстафете не исключено"

Главный тренер сборной России Александр Касперович признался, что ждал мощного финиша от Ирины Старых в гонке преследования на чемпионате мира, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россиянка смогла на финише вырвать четвертое место.

– От Старых такого финиша ожидали?

– Ожидали. Она грамотно раскладывается по дистанции – вспомните чемпионат Европы. Сегодня у Иры отлично работали лыжи, сама она грамотно занимала позиции, не давая возможности вклиниться соперницам. Девочками сегодня вообще доволен. Особенно по части стрельбы. Настроение у них хорошее. Это дает нам надежду, что мы соберем хорошую команду на эстафету.

– Правда, что Ирина Услугина опять уехала в Риднау?

– Так и есть. При этом не исключено ее участие в эстафете. Хотя, конечно, не факт, что она там выступит. Будем исходить из результатов индивидуальной гонки. В первую очередь из того, в каком состоянии после нее будет Ольга Подчуфарова.

Полностью интервью Касперовича