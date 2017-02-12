Александр Касперович: "Услугина уехала в Риднау, но ее участие в эстафете не исключено"

Главный тренер сборной России Александр Касперович признался, что ждал мощного финиша от Ирины Старых в гонке преследования на чемпионате мира, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россиянка смогла на финише вырвать четвертое место.
– От Старых такого финиша ожидали?
– Ожидали. Она грамотно раскладывается по дистанции – вспомните чемпионат Европы. Сегодня у Иры отлично работали лыжи, сама она грамотно занимала позиции, не давая возможности вклиниться соперницам. Девочками сегодня вообще доволен. Особенно по части стрельбы. Настроение у них хорошее. Это дает нам надежду, что мы соберем хорошую команду на эстафету.
– Правда, что Ирина Услугина опять уехала в Риднау?
– Так и есть. При этом не исключено ее участие в эстафете. Хотя, конечно, не факт, что она там выступит. Будем исходить из результатов индивидуальной гонки. В первую очередь из того, в каком состоянии после нее будет Ольга Подчуфарова.
bolelschik.volga34
Не уехала, а сослали. Поставили крест на девчонке, зато Слепой-тормоз побежит эстафету и завалит всё как всегда. Но это же неприкасаемый балласт. Каспер делает всё, чтобы сборная провалилась. Лицемер, ничего он не ожидал от Старых, ждал наверное, что Слепая может сотворит чудо, но это реальный спорт, а не сказка на ночь.
21:59
NF
Сборная просто на ходу редеет. Это успех...
21:04