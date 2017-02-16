19:36 | БИАТЛОН

Александр Касперович: "Услугина может заменить Слепцову в эстафете"

0
0
0
0
5

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что в составе команды на женскую эстафету возможны изменения. Так, Ирина Услугина может выйти на старт вместо Светланы Слепцовой. Ранее сообщалось, что в эстафете примут участие также Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова и Ирина Старых.

- Что касается женской эстафеты, то у Светланы Слепцовой функциональное состояние сейчас хорошее, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Мы посмотрели ее биохимические и физиологические данные. Плюс у нас есть резервный спортсмен – Ирина Услугина, она готова будет заменить Светлану в эстафете, если возникнет такая необходимость.

Татьяна Акимова будет бежать в эстафете на последнем этапе. Мы чисто тактически посмотрели: Подчуфарова неплохо провела гонку. Если проигрыш будет минимальный, то на втором этапе мы постараемся его сохранить. На третьем-четвертом этапе будем наращивать преимущество или, наоборот, догонять.

 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/57222/

0
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

inspire

ну он же исправился добавив - или догонять) ... а так то да - сказочный д......б )))

20:04

Братчанин

НольЭмоций- +++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20:03

Урфин_Я

Не ту профессию ты выбрал, Касперович, тебе бы в комики ))))))

20:03

Союз Аполлонович

НольЭмоций Интересно, какое такое преимущество он собирается наращивать на третьем этапе?________ Я тоже поржал)) Все-таки Каспер- фееричный дурень)

19:53

НольЭмоций

Интересно, какое такое преимущество он собирается наращивать на третьем этапе?

19:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ