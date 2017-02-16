Александр Касперович: "Услугина может заменить Слепцову в эстафете"

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что в составе команды на женскую эстафету возможны изменения. Так, Ирина Услугина может выйти на старт вместо Светланы Слепцовой. Ранее сообщалось, что в эстафете примут участие также Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова и Ирина Старых.

- Что касается женской эстафеты, то у Светланы Слепцовой функциональное состояние сейчас хорошее, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Мы посмотрели ее биохимические и физиологические данные. Плюс у нас есть резервный спортсмен – Ирина Услугина, она готова будет заменить Светлану в эстафете, если возникнет такая необходимость.

Татьяна Акимова будет бежать в эстафете на последнем этапе. Мы чисто тактически посмотрели: Подчуфарова неплохо провела гонку. Если проигрыш будет минимальный, то на втором этапе мы постараемся его сохранить. На третьем-четвертом этапе будем наращивать преимущество или, наоборот, догонять.