Александр Касперович: "Услугина может заменить Слепцову в эстафете"

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что в составе команды на женскую эстафету возможны изменения. Так, Ирина Услугина может выйти на старт вместо Светланы Слепцовой. Ранее сообщалось, что в эстафете примут участие также Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова и Ирина Старых.
- Что касается женской эстафеты, то у Светланы Слепцовой функциональное состояние сейчас хорошее, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Мы посмотрели ее биохимические и физиологические данные. Плюс у нас есть резервный спортсмен – Ирина Услугина, она готова будет заменить Светлану в эстафете, если возникнет такая необходимость.
Татьяна Акимова будет бежать в эстафете на последнем этапе. Мы чисто тактически посмотрели: Подчуфарова неплохо провела гонку. Если проигрыш будет минимальный, то на втором этапе мы постараемся его сохранить. На третьем-четвертом этапе будем наращивать преимущество или, наоборот, догонять.
inspire
ну он же исправился добавив - или догонять) ... а так то да - сказочный д......б )))
20:04
Братчанин
НольЭмоций- +++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:03
Урфин_Я
Не ту профессию ты выбрал, Касперович, тебе бы в комики ))))))
20:03
Союз Аполлонович
НольЭмоций Интересно, какое такое преимущество он собирается наращивать на третьем этапе?________ Я тоже поржал)) Все-таки Каспер- фееричный дурень)
19:53
НольЭмоций
Интересно, какое такое преимущество он собирается наращивать на третьем этапе?
19:49