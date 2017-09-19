Александр Касперович: "У спортсменов перед началом сезона горят глаза, работа идет по плану"

Старший тренер резервной сборной России Александр Касперович отметил, что никаких срывов в работе в межсезонье не было. Он также добавил, что остался недоволен стрельбой спортсменов на летнем чемпионате мира-2017 в Чайковском.

– У спортсменов горят глаза, они трудятся с большим желанием, – приводит "Тюменская арена" слова Касперовича. – Работа в межсезонье идет по плану, никаких срывов не было.

– Многие из ваших подопечных выступили на летнем чемпионате мира…

– У каждого спортсмена в Чайковском были свои задачи. Понятно, что перед Светланой Слепцовой стояла одна цель, а, например, тюменской юниорке Ксении Жужговой просто необходимо было окунуться в стрессовую ситуацию. Она получила опыт крупного международного старта, который очень важен. В целом, многие спортсмены справились со своими задачами. Разве что стрельбой я не совсем доволен, но тренеры видят ошибки и работают над ними. Спортсмены в стрелковом компоненте заметно повышают свою подготовленность. Об этом говорят и тесты, которые мы регулярно проводим.

Календарь биатлонного сезона-2017/18. Старт – 26 ноября