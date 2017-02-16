Александр Касперович: "Стрельба? Все - в голове"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что ошибки на огневых рубежах лежат в области психологии, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Лучший из россиян - Антон Шипулин - занял седьмое место, допустив два промаха на первом огневом рубеже.

- Что-то стрельба у наших ребят опять не задалась…

- Все здесь, - показал Касперович на голову. – Сложно пока делать какие-то выводы. Но два штрафа для Антона Шипулина на первой лежке – это слишком. Затем он работал просто исключительно. Наверное, чисто психологически не справился с первым рубежом, а потом успокоился. Опять ему не хватило одного выстрела. Который уже год подряд…

- У Александра Логинова вообще семь промахов. С чем это связано?

- Мы с ним пообщались немного. Он дал понять, что дело не в каких-то внешних факторах. Все исключительно в области психологии.

- После чемпионата Европы Логинов считался железным кандидатом на эстафету. Теперь, наверное, есть сомнения в этом вопросе?

- Соберемся тренерским штабом, все обсудим. Будем выбирать из тех спортсменов, которые уже проверенные. На каждый этап есть наработанные варианты.