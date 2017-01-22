Александр Касперович: "Состав на чемпионат мира будет назван после чемпионата Европы"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги выступление мужской и женской команд на этапе Кубка мира в Антерсельве. Также наставник рассказал о дальнейших планах спортсменов и о формировании команды на чемпионат мира.
– В принципе, я считаю, что этап в Антхольце прошел неплохо, – цитирует касперовича официальный сайт СБР. – В плане подготовки он дал нам неплохие результаты. Мы получили то, что ожидали.
На шестом этапе Кубка мира, заключительном перед чемпионатом мира, мы пробовали новых спортсменов в эстафетах, проводили подводящую работу в гонках.
Конечно, мы рассчитывали совсем на другой результат женской команды в эстафете. Не получилось сработать в полной мере у Виктории Сливко. Мы надеялись, что в стрельбе она сумеет показать свой результат. Но, видимо, она еще волнуется, ей нужно больше опыта. Ничего страшного в этом нет. У Татьяны Акимовой сегодня было два падения на этапе – она сломала палку, зацепилась за ограждение. Мы потеряли на этом минимум секунд двадцать. Она сбила свой темп, да и чисто психологически после этого тяжело настраиваться. Но все равно ничего страшного в этом нет. Это будет уроком для нее.
Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов – это командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира еще есть.
Урфин_Я
RW.irk_ Это просто феерия какая-то)) Ведь за бортом эстафеты остались несколько десятков готовых. А эти, понимаешь, редиски, неготовую Викторию суют.... _________ Причем очевидно (!) не готовую к скоростям! Это видели практически все, кроме ТШ, тебя похоже (что странно для меня в общем-то) и мож еще кого. Убедились еще разок? Ну и красавцы, теперь полная ясность надеюсь? ))) И еще - ты тоже считаешь, что для Виктории на пользу (как спортсменке) кататься по Европе без стартов практически, а бегать только первый этап на эстафетах с печальным исходом? ))) Несколько десятков и не надо, на первый этап одной достаточно! Была Кайшева, была Услугина - обе готовы лучше Сливко сейчас.
07:52
болото
сливко вообще подпускать на эстафету рано, функционалка ноль,бегать пусть научится, японки ходом ее обходят, позорище, она и первый этап завалила,и подчуфарова не финишер ноги еле двигает, что свежая ,что не свежая,уже конец сезона она все от прошлогоднего отходит
07:10
Бэн Джойс
Don Miguel НЕТУ никого в IBU кто лучше Малышки, он, в свои лучшие годы, выигрывал в КМ этапы.-----------------------------------Какие этапы Донни? Он выиграл спринт и пасьют 4 года назад в Оберхофе. Причём в спринте он чудесным образом ушатал ногами всех! Малышко, который даже близко не является топовым бегуном. Вот собственно и всё ))
02:06
cska+
Пока не тянут на КМ Сливко и Малышко
23:05 22 января
rusfed 2.0
солидарен с Lars Berger )
22:16 22 января
Don Miguel
Робяты, эти, резвящиеся в IBU, по вашему, на что-то готовы? Да там любой отставник с КМ сразу начинает всех драть, трассы для КМ смешные, даже Слепцова там резвится аки лань. НЕТУ никого в IBU кто лучше Малышки, он, в свои лучшие годы, выигрывал в КМ этапы. Понятно, что "спецы" не в теме, для них он - дрянь небегучая и не стреляющая. Хотя еще неделю назад был лучшим из наших, включая Шипулина. Который тоже дрянь, потому как в мире всего-лишь второй. У нас таких вторых вагоны и маленькие тележки! Правда, они без фамилий и титулов...
20:31 22 января
Lars Berger
Одна просьба к тренерам: места для Д.Малышко и С.Слепцовой должны быть забронированы. Вам, в принципе, до лампочки, кто там куда бежать будет (серьезный анализ и глубокие выводы вы всё равно после сезона делать будете)... А нам, болельщикам, будет приятно. Ну, если не приятно, то весело...)
20:20 22 января
RW.irk
Урфин_Я Хоть этот частично признал, что Виктория не готова... Норицын без "папиного" благословения очканул признать провал первых двух этапов ================== Это просто феерия какая-то)) Ведь за бортом эстафеты остались несколько десятков готовых. А эти, понимаешь, редиски, неготовую Викторию суют....
20:18 22 января
Урфин_Я
Хоть этот частично признал, что Виктория не готова... Норицын без "папиного" благословения очканул признать провал первых двух этапов
19:38 22 января
Союз Аполлонович
– В принципе, я считаю, что этап в Антхольце прошел неплохо, – цитирует касперовича официальный сайт СБР____________ Поддерживаю решение СЭ писать фамилию касперовича с маленькой буквы))
19:36 22 января