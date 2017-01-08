Александр Касперович: "Сливко будет стартовать в эстафете"

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что Виктория Сливко на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге будет стартовать в эстафете. На пятом этапе выступят Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Сливко. Соревнования в Германии пройдут с 11 по 15 января 2017 года.

- На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете, - цитирует Касперовича официальный сайт СБР. - Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев.

Юрий Шопин поедет на следующий этап Кубка IBU – там будет индивидуальная гонка, мы хотим посмотреть на него в этой дисциплине. Возможно, он вернется на Кубок мира уже в Антхольце – все будет зависеть от его состояния.