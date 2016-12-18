Александр Касперович: "Шипулин вышел на масс-старт немного простывшим"

Главный тренер сборной России Александр Касперович объяснил, почему биатлонист Антон Шипулин показал неудачный результат в масс-старте в Нове-Место. Россиянин занял 12-е место, третьим стал Антон Бабиков. Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе (5 - 8 января).

– Давайте будем оценивать результаты Шипулина не по этапам Кубка мира, а по предстоящему чемпионату мира, – приводит ТАСС слова Касперовича. – Перед Антоном стоит задача хорошо выступить на чемпионате мира, и он подводит, проверяет себя именно к главному старту сезона. Они ищут с тренерами все возможные варианты, как обыграть именно Фуркада.

Я всегда говорил, что Антон – топовый спортсмен, экстра-класса. Тем более, сегодня Шипулин вышел не в оптимальном состоянии, немного простывшим, поэтому его результат трудно сравнивать с Фуркадом. Я говорил, что все будет решать стрельба, рубеж, думаю, Антон здесь не справился с эмоциями, и его физическое состояние не позволило ему выглядеть так, как обычно.