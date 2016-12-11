Александр Касперович: "Шипулин ни в чем не уступает Мартену Фуркаду"

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад - биатлонисты одного уровня. На этапе Кубка мира в Поклюке француз завоевал три золота - в спринте, гонке преследования и эстафете. У Шипулина в этих гонках две бронзы и серебро.
- Шипулин - это, конечно, спортсмен самого высокого уровня, и он еще раз доказал, что является одним из сильнейших в мире, - приводит ТАСС слова Касперовича. - Да, Фуркад - классный биатлонист, но у нас есть Шипулин такого же уровня. Все покажет чемпионат мира, идет подготовка. Мы сейчас стараемся не обыграть Фуркада, а выйти на пик формы к чемпионату мира, потому что мы частенько допускаем ошибки при подготовке к мировому первенству.
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А Акимова Дальмайер
18:48
muzsolini
Каждый год готовимся к одному и тому же, а получается то же самое. А Фуркад побеждает и там, и сям. Хотя одного поля ягода.
17:55