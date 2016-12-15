20:06 | БИАТЛОН

Александр Касперович: "Попадание в доклад Макларена – не повод для отстранения"

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Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что команда не обращает внимания на допинговые обвинения. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

Попадание в доклад Макларена – я думаю, не повод для отстранения. В команде хорошая обстановка, – отметил Касперович в эфире "Матч ТВ". – Пока мы не обсуждали тему отстранения, не в курсе никаких манипуляций. Наша задача – выступать и тренировать, – сказал Касперович. – Президент IBU Бессеберг подтвердил, что будет решение экспертной группы, и уже затем юристы станут рассматривать и принимать решения.

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