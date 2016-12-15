Александр Касперович: "Попадание в доклад Макларена – не повод для отстранения"

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что команда не обращает внимания на допинговые обвинения. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

– Попадание в доклад Макларена – я думаю, не повод для отстранения. В команде хорошая обстановка, – отметил Касперович в эфире "Матч ТВ". – Пока мы не обсуждали тему отстранения, не в курсе никаких манипуляций. Наша задача – выступать и тренировать, – сказал Касперович. – Президент IBU Бессеберг подтвердил, что будет решение экспертной группы, и уже затем юристы станут рассматривать и принимать решения.