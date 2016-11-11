Александр Касперович: "Основной целью я вижу комплектование команды к Олимпиаде-2018"

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке подопечных на сборе в Тюмени и обозначил задачи на сезон. По словам наставника, у команды есть давняя проблема. Напомним, первый этап Кубка мира сезона-2016/17 пройдет в Эстерсунде с 27 ноября по 4 декабря.

– Все прошло по плану. Обошлись без срывов, – цитирует Касперовича "Тюменская арена". - В Тюмени проблем не было тем более. Мы давно знаем этот центр, нам предоставляют все условия. Спортсмены и тренеры довольны.

У нас давняя проблема – стрельба при сильном ветре. Мы с ней не очень хорошо справляемся и работаем над этим в Тюмени. Другие проблемы обозначат контрольные тренировки. По их итогам тренеры сделают определённые коррективы. Сейчас меня устраивает подготовка во всех группах. Спортсмены работают с настроением, выполняют предлагаемую нагрузку. Видно, что биатлонисты добавляют.

После неудачного предыдущего чемпионата мира нам важно хорошо выступить на планетарном форуме в Австрии. Но основной целью я вижу комплектование команды к Олимпиаде-2018.