Александр Касперович: "Олимпиада? У нас стоит одна задача – победа"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после победы в эстафете на чемпионате мира отметил, что теперь тренерский штаб будет чувствовать себя спокойнее.

– Вы только что обнимались с Рикко Гроссом. Можно сказать, что эта победа сплотит тренерский штаб? Ведь до сегодняшнего дня определенное напряжение чувствовалось.

– Напряжение было из-за того, что команда у нас очень сильная, а раскрыться мы не могли. Это даже не напряжение, а скованность. Но теперь… Наверное, да, будем чувствовать себя посвободнее.

– Понимаете, что после этого успеха вся Россия будет ждать того же на Олимпиаде?

– У нас и стоит одна задача – победа. (Владимир ИВАНОВ)