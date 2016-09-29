Александр Касперович: "Очень беспокоит стрелковая часть"

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что летняя подготовка сборной России по биатлону прошла на хорошем уровне. Напомним, что в Чайковском прошел чемпионат России по летнему биатлону, а в Ижевске состоялось первенство страны среди юниоров.

– Очень важно, что мы наконец-то добились проведения полноценного летнего чемпионата страны, – цитирует Касперовича официальный сайт СБР. – Все сильнейшие спортсмены России выступили на этих соревнованиях, никто не был освобожден от этих стартов. В целом могу сказать, что готовность спортсменов на данном этапе неплохая, они держат хорошую скорость по всей дистанции, здорово отрабатывают финишный круг. Видно, что летняя подготовка прошла на хорошем уровне. СБР, Минспорта и ЦСП обеспечили команды всем необходимым на 100 процентов.

Очень беспокоит стрелковая часть. Особенно видны проблемы в контактной борьбе. В эстафете некоторые спортсмены допустили элементарные ошибки. Хотя погодные условия не мешали работать на ноль, без запасных патронов. В октябре все четыре группы соберутся в австрийском Рамзау. Начнем работу на первом снегу – в Австрии на глетчере есть для этого условия.