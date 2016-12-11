Александр Касперович: "Не вижу никаких проблем в ошибке Елисеева"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что ошибки Матвея Елисеева на втором этапе - следствие его нервозности. Россияне в составе Максима Цветкова, Антона Бабикова, Матвея Елисеева и Антона Шипулина заняли второе место, уступив 15,7 секунды французам.

- Гонка получилась азартной и интересной, борьба была плотной, начиная с первого этапа, - приводит ТАСС слова Касперовича. - Хотелось бы отметить, что на первом этапе Цветков отработал просто отлично - и на рубежах показал уверенность, и по дистанции у него была хорошая скорость. Бабиков на втором этапе тоже хорошо отработал, а на третьем этапе случилась ошибка Матвея.

Я не вижу никаких проблем в этом, потому что меня радует, что молодые спортсмены уже находятся в такой борьбе, демонстрируя скорость и азарт, свою смелость, они здорово себя проявили. Думаю, что это все-таки эмоции, нервозность, потому что он еще молод и сразу попал в такую кашу. Не вижу никаких опасений, все получилось нормально, тем более потом, на "стойке", он включил голову. Видно, что он моментально перестроился, дал нам еще один шанс побороться за первое место.