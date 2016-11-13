Александр Касперович: "Не станем списывать Виролайнен со счетов"

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что пока не решено, на каких международных стартах выступит Светлана Слепцова. Также он подчеркнул, что Дарье Виролайнен еще нужно набрать оптимальную форму.

– Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова в масс-старте сломала винтовку, но попала в состав по решению тренерского штаба.

– Масс-старт как настоящая контактная гонка получился очень острым, всего на дистанции были четыре падения. Света действительно сломала винтовку, теперь наши специалисты установят ей резервное ложе. Подгонкой оружия мы уже занимаемся. В состав Слепцова попала, но где она будет выступать – на Кубке мира, IBU или Кубке России – решим уже по ходу сбора в Норвегии и первых стартов сезона.

– Есть риск, что для Дарьи Виролайнен, которая в прошедших сезонах входила в основу, сезон на Кубке России будет потерян?

– У Даши остаются стрелковые проблемы, которые мешали ей и в прошлом сезоне. Особенно они сказались на второй гонке, где Виролайнен допустила четыре ошибки. Мы стараемся относиться индивидуально к каждой спортсменке, и ни в коем случае не станем списывать Дарью со счетов. Не всегда удается набрать нужную форму с самого начала сезона, ничего страшного тут нет. Виролайнен выступит на первом этапе Кубка России, а потом, не исключено, мы проведем рокировку и вызовем ее в команду. (Наталья МАРЬЯНЧИК)