Александр Касперович: "Наши юниорки достойно выступили на чемпионате мира"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после выступления национальной команды на чемпионате мира по летнему биатлону в Эстонии отметил прогресс молодых спортсменов.

– Достойно выступили наши юниорки, – цитирует пресс-служба СБР Касперовича. – Наталья Гербулова завоевала две медали – золото и бронзу. Немного не хватило до пьедестала Кристине Резцовой, но она хорошо боролась в гонках. Остальные девочки тоже показали неплохой результат, хотя многие выступали впервые на международных соревнованиях. Здорово, что в регионах появляются такие молодые девочки, как Наталья Федорова или Алина Гилева. Юниорки в обеих гонках попали в топ-20.

Сергей Клячин биатлонист известный – в Отепя он выиграл серебро и бронзу среди мужчин. Сергей великолепно отработал в спринте и пасьюте. Александру Бабчину немного не хватило в спринте – не совсем удачные роллеры ему достались. Неприятно удивили Евгений Петров и Александр Огарков. В спринте оба ошиблись по семь раз на стрельбе, а в преследовании у Огаркова – шесть промахов, у Петрова – девять. Это, конечно, безобразная стрельба. Михаил Боярских, на мой взгляд, мог в Отепя выступить сильнее.

Приятно удивила в личных гонках Наталья Шалаева. Можно сказать, что два сезона она пропустила в биатлоне. Надеюсь, что эти соревнования позволят Наташе прогрессировать дальше. Занять пятое и десятое место в достойной борьбе со спортсменками уровня Кайсы Мякяряйнен, Елены Пидгрушной или Анны Фролиной – это хороший показатель для достаточно молодой спортсменки.