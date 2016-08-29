Александр Касперович: "Надеюсь, в следующем сезоне пересмотрим отношение к летнему чемпионату"

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги выступлениям национальной команды на чемпионате мира по летнему биатлону в Эстонии. Касперович отметил, что выступления российской команды можно разделить на две части - одна будет положительной, а вторая - отрицательной.

- Выступление команды в Эстонии можно разделить на две части, - цитирует официальный сайт СБР Касперовича. - В смешанных эстафетах однозначно получился провал, а в личных гонках у мужчин и юниорок выступили лучше. В юниорской эстафете хорошо проявили себя девочки, но подвели ребята. Два наших сильных спортсмена, чемпионы мира Виктор Плицев и Дмитрий Шамаев, не показали свой результат. Во взрослой эстафете все получилось наоборот. Женщины провалились на стрельбе, и дело было совсем не в ветре. Маргарита Васильева может стрелять хорошо, но иногда у нее случаются вот такие срывы. Четыре круга штрафа было у Васильевой, три – у Елены Анкудиновой. После эстафеты Васильева заболела, и чемпионат мира для нее закончился после первой же гонки.

Следующий чемпионат мира пройдет у нас в стране, в Чайковском. Надеюсь, что в следующем сезоне мы пересмотрим отношение к летнему чемпионату. К сожалению, многие сильные спортсмены из регионов отказались от чемпионата мира – например, Тимофей Лапшин или представители команды ХМАО-Югры. Пришлось добирать состав из спортсменов, занявших 10–е или 11–е места. Также есть планы привлечь на домашний чемпионат мира нескольких спортсменов из главной сборной и юниорской команды. Постараемся вписать чемпионат мира в Чайковском в программу подготовки и выставить сильный состав.