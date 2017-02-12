Александр Касперович: "Надеемся, на Олимпиаде Шипулин в решающий момент попадет в цель"

Главный тренер сборной России Александр Касперович считает, что проблемы Антона Шипулина на чемпионате мира кроются в психологии, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. По словам специалиста, физически россиянин, который стал четвертым в гонке преследования, готов хорошо.

– Сам Антон посетовал, что у него, видимо, такая судьба. Как вы можете объяснить, что Шипулину всякий раз не хватает до медали, а то и до победы на крупном старте этого самого одного точного выстрела?

– Это чисто психологический момент. Тем более он, как правило, догоняет, из-за чего приходится спешить – и в результате Антон недорабатывает. Будем надеяться, на Олимпийских играх-2018 он в решающий момент попадет. А, может, у Антона все получится уже здесь. По скорости он сейчас в порядке.

– У остальных ребят сегодня совсем не задалось.

– Бабиков задергался на первом рубеже – и в результате у него не пошла вся гонка. Плюс была небольшая проблема с лыжами. Не со смазкой, а именно с лыжами. Никак не можем ему их подобрать под этот снег. У Гараничева были промахи почти на каждом рубеже. Его ошибки. Пытался догонять, ведь у него был шанс попасть на подиум.

– Бабиков и Цветков пока кажутся совершенно не готовыми к главному старту сезона. Почему?

– Вы лучше задайте этот вопрос тренерам, которые подводили этих спортсменов к турниру.

Полностью интервью Касперовича