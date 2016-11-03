Александр Касперович: "На стартах в Тюмени определится состав сборной на первые международные соревнования"

Главный тренер сборной России Александр Касперович обозначил план завершения подготовки команды к предстоящему сезону. Большую часть оставшейся подготовки все четыре группы проведут вместе.

– Со 2 по 15 ноября обе женские группы будут готовиться в Тюмени. Там состоятся два контрольных старта, где определится состав на международные соревнования, – цитирует официальный сайт СБР Касперовича. – 11 ноября будет спринт, а 13–го – масс-старт. Группа Рикко Гросса в Тюмени будет тренироваться с 6 по 12 ноября.

Во второй половине ноября все группы соберутся в норвежском Бейтостолене, где будут делать подводящую работу к первым этапам Кубка IBU и Кубка мира.

Мужская сборная (группа Рикко Гросса): Евгений Гараничев, Александр Печенкин (оба – Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Максим Цветков (Москва – Вологодская область), Алексей Слепов (Санкт-Петербург – Владимирская область), Петр Пащенко(ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Сергей Корастылев (Красноярский край).

Мужская сборная (группа Андрея Падина): Антон Бабиков, Эдуард Латыпов (оба – Башкортостан), Юрий Шопин (Ульяновская область), Семен Сучилов (ХМАО-Югра), Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов (оба – Красноярский край), Александр Поварницын (Удмуртия), Вячеслав Акимов (Чувашия).

Женская сборная (группа Валерия Медведцева): Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова (обе – ХМАО-Югра), Анна Никулина(Новосибирская область – Мордовия), Галина Нечкасова (Новосибирская область), Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Кайшева (Удмуртия), Ольга Шестерикова (Тюменская область), Диана Якимец (Красноярский край).

Женская сборная (группа Виталия Норицына): Ольга Подчуфарова (Москва), Анастасия Загоруйко, Виктория Сливко, Ирина Услугина (все – Тюменская область), Татьяна Акимова (Чувашия), Екатерина Глазырина (Свердловская область), Валентина Телицина (Удмуртия), Екатерина Шумилова (ХМАО-Югра).