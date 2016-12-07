Александр Касперович: "На Олимпиаду-2018 поставлена задача выступить не хуже, чем в Сочи-2014"

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что перед командой поставлена задача на Олимпиаде в Пхенчхане показать результат не худший, чем на Играх в Сочи. В 2014 году российские биатлонисты завоевали четыре медали. Женская эстафетная команда взяла золото, мужская - серебро. Кроме того, серебряную медаль завоевала Ольга Вилухина, бронзовую - Евгений Гараничев.

- Подготовка к Олимпийским играм 2018 года - безусловно, важнейшая задача для нашей команды, - приводят "Известия" слова Касперовича. - Мы должны не просто показать успешные результаты в Южной Корее - мы обязаны выступить не хуже, чем в Сочи. Планка поставлена очень высокая.

С этого сезона я несу полную ответственность за подготовку женской сборной. Это очень большая ответственность. Правление и президент СБР Александр Кравцов поставили передо мной задачу подготовить боеспособный коллектив к Олимпийским играм. Пока у нас много проблем, но мы не собираемся опускать руки и должны серьезно добавить в результатах.

Я за то, чтобы команда была единой. Минимальное количество спортсменов, минимальное количество обслуживающего персонала, но максимальная отдача со всех сторон. Должен быть командный дух, ответственность, спортсмены должны помогать друг другу. У нас есть те, кто может повести за собой, и те, кому еще нужно подтянуться. Мы должны решать все вопросы сообща.