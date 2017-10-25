Александр Касперович: "Малышко начнет сезон на Кубке России, Слепов выступит на первом этапе Кубка IBU"

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович рассказал, что Дмитрию Малышко необходимо выполнить критерии отбора для участия в этапах Кубка IBU, сезон он начнет на Кубке России. Касперович также добавил, что Алексей Слепов выступит на первом этапе Кубка IBU, который пройдет в норвежском Шушене.

– Малышко проводил предсезонную подготовку в регионе, неплохо выглядел в ходе летнего чемпионата страны, но есть определенные критерии отбора: мы не можем отправить спортсмена на Кубок IBU только по результатам летнего чемпионата, – приводит "Р-Спорт" слова Касперовича. – Ничего страшного в этом нет, через это в свое время проходил Александр Логинов, ну а мы будем наблюдать: в случае успешных выступлений готовы включить Малышко в состав команды на Кубке IBU.

На летнем чемпионате Слепов выступил не слишком удачно, однако право начать сезон в Кубке IBU он имеет. Пока не начались соревнования, мне сложно рассуждать о том, в каком состоянии готовности находится спортсмен, однако знаю, как он работал на сборе в Болгарии, где проводил подготовку к сезону, и информация, которой я располагаю, внушает оптимизм.

Напомним, Малышко занял 44-е место в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона. Он не вошел в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.