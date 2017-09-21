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13:32 | Биатлон

Александр Касперович: "Логинов находится в состоянии болевого шока, мы вместе едем в больницу"


Старший тренер резервной сборной России Александр Касперович рассказал, что Александр Логинов, получивший травму в индивидуальной гонке чемпионата России по летнему биатлону, находится в сознании, но у него болевой шок. Он также добавил, что они вместе едут в больницу на машине скорой помощи.

Во время гонки 25-летний спортсмен упал на спину и не смог подняться самостоятельно, его унесли со стадиона на носилках.

Во время подхода к огневому рубежу Саша упал, что произошло, толком непонятно, – приводит ТАСС слова Касперовича. - Был сильный удар на колено, оно опухло. Саша в сознании, но у него болевой шок. Мы сейчас вместе в карете скорой помощи, едем в больницу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4580531

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