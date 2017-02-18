Александр Касперович: "Кричал Шипулину атаковать"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после победы в эстафете на чемпионате мира отметил, что турнир еще не закончен. По его словам, впереди еще масс-старты, где нужно бороться за самые высокие места.

– Мы показали тот результат, на который готовы, – сказал Касперович. – На предыдущих дистанциях нам никак не удавалось до конца раскрыться, показать свою силу. Сейчас ощущаю огромную усталость. Но при этом, словно гора с плеч упала. На этом чемпионат мира для нас не закончен. Впереди два масс-старта – и в обоих мы будем бороться за самые высокие места.

– За сегодняшнюю гонку можете себя похвалить?

– Естественно. Мы уже всех похвалили и поблагодарили личных тренеров. Эта победа – результат работы огромного количества людей. Всем огромное спасибо! Спасибо вам, журналистам, что вы нас хоть и ругали, но продолжали верить. В последнее время наша работа оценивалась более объективно.

– Что кричали Шипулину после второй стрельбы?

– Атаковать! И Антон на первом же подъеме ушел на две секунды, а потом еще на четыре. После этого Фуркад бросил бороться. (Владимир ИВАНОВ)