13:13 | БИАТЛОН

Александр Касперович: "Команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии"

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Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о том, как российские биатлонисты готовились к чемпионату мира. Турнир пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

– Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе, – цитирует пресс-служба СБР Касперовича. – Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме. Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии.

Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира. Сборная находится в Хохфильцене. Сегодня состоится официальная тренировка, а завтра уже первая гонка – смешанная эстафета.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2017/57095/

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