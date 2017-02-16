Александр Касперович: "Два промаха на первом рубеже у Шипулина - это очень неожиданно"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после индивидуальной гокни на чемпионате мира-2017 отметил, что выступление Антона Шипулина стало для него неожиданным. Россиянин допустил два промаха на первом огневом рубеже и занял седьмое место.

- Сейчас сложно делать выводы о гонке, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Действительно, для Антона Шипулина на первом рубеже два штрафа – это очень неожиданно. Тем более в индивидуальной гонке, где сразу две минуты штрафа. Затем он работал просто исключительно. Никаких поправок, ветра не было. Условия для стрельбы лежа были хорошие. На пристрелке все было хорошо. Все попадания, поправки минимальные были. Наверное, он чисто психологически не справился с первым рубежом. Потом уже собрался, успокоился. Одного выстрела опять не хватило.

Состав на эстафету будем обсуждать всем тренерским штабом. У нас есть выбор среди проверенных спортсменов. Максим Цветков тоже является кандидатом в эстафету. После неудачной гонки с ним провели хорошую работу. У нас больших сомнений в нем нет. Каждый этап у нас уже наработан.