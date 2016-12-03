Александр Касперович: "Доволен выступлением мужской команды в спринте"

Главный тренер сборной России Александр Касперович в целом остался доволен выступлением команды в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Особенно он выделил молодых спортсменов.

– Я сегодня рад за молодых спортсменов, они показали хорошую скорость и стрельбу, справились с задачами, которые перед ними стояли. Я доволен выступлением мужской команды, – цитирует официальный сайт СБР Касперовича. – Да, не получилось, к сожалению, у Антона Шипулина и Евгения Гараничева – наших забойщиков, но молодые ребята подхватили их задачи, это здорово.

Да, сегодня были жалобы на работу лыж, но это сложный вопрос. Нам надо поговорить еще раз с ребятами, сервис-командой – не стоит делать на этом акцент, работа ведется. Но сегодня был хороший день – это важно. Малышко, например, сегодня великолепно отработал, вошел в 40 лучших, когда стартовал со сложной позиции.

А у девушек – это невезение. Из-за падений мы потеряли позиции в Кубке наций – были третьими, стали шестыми. Если разбирать индивидуально, то я доволен Татьяной Акимовой. В прошлом году она выходила на старт неопытная, а сейчас уже начинает набираться опыта, она уже вошла в 30 сильнейших.