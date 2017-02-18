Александр Касперович: "Цветкову никто ничего не обещал"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после победы в эстафете на чемпионате мира отметил, что было очень много сомнений по поводу состава команды.

– Какие сомнения были по этапам накануне?

– Вчера вечером все окончательно решили. И у вас сомнений было больше, чем у нас. По поводу того же Цветкова. Ведь мы видели его показатели, знали, на что он готов. И Максим показал, на что готов.

– Он сказал, что ему обещали место в эстафетной четверке еще до чемпионата мира.

– Никто ничего не обещал. Таких гарантий быть не могло. Но мы на протяжении всего сезона нарабатывали кандидатов на эту гонку. (Владимр ИВАНОВ)