Александр Касперович: "Бронза Сливко не удивила"

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович отметил, что ожидал от Виктории Сливко медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Россиянка завоевала бронзовую награду, победу одержала Хло Шевалье. В мужской индивидуальной гонке лучший результат среди россиян показал Юрий Шопин, ставший девятым.

- В мужской гонке Юрий Шопин хорошо справился со стрельбой, но многовато проиграл ногами, - цитирует официальный сайт СБР Касперовича. - К сожалению, не так много стартов у него было в этом сезоне. Дмитрий Малышко неплохо смотрелся в плане хода, но допустил четыре промаха. Надеемся, что в спринте будет другая картина. Эдуард Латыпов и Петр Пащенко проиграли на лыжне около минуты, но на стрельбе выглядели не лучшим образом. Алексей Волков стал 27–м с тремя промахами.

Планируем, что Александр Логинов и Евгений Гараничев выступят в спринте и пасьюте. После этапа Кубка мира в Антхольце было решено, что они не выйдут на старт в гонке на 20 км.

Не могу сказать, что бронзовая медаль Виктории Сливко меня удивила. Она показала свой результат. Вика уходила с последнего рубежа, проигрывая 18 секунд третьему месту, но смогла отставание отыграть. Отмечу, что на последнем круге Вика показала шестой ход – отработала практически в одни ноги с лидерами.

Светлана Миронова шла два рубежа лидером. Она допустила два промаха на третьей стрельбе – у нее не прошли два габарита на девять часов. Ошибки отбросили Свету на шестое место. Надеюсь, что в спринте она сможет показать хороший результат.

У Анастасии Загоруйко также не прошли два габарита. С точной стрельбой она могла бы бороться за высокие места, ведь у нее неплохой ход. Кристина Резцова молодая спортсменка – она только еще набирается опыта, продолжаем с ней работать.

У Анастасии Морозовой, по большому счету, это был первый такой крупный старт. Ранее у нее было всего несколько гонок на Кубке IBU в декабре. Думаю, что она еще не совсем адаптировалась к выступлению в горах. Ирина Старых допустила три промаха. Что не позволило ей подняться выше 14–го места. В целом женская группа выступила неплохо. Есть медаль, есть заряд на следующие гонки.

Трансляция мужской индивидуальной гонки

Трансляция женской индивидуальной гонки