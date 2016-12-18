Александр Касперович: "Акимова доказала, что мы можем бороться за первенство в индивидуальной программе"

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выступление российской национальной команды на этапах Кубка мира в Нове-Место. Несмотря на то, что Татьяна Акимова в масс-старте пришла десятой, по скорости она не уступает соперницам, считает Касперович.

– Я доволен выступлением женской команды, – подчеркнул Касперович. – Начиная с первого этапа, девочки вступили в борьбу. Где-то, конечно, не получается. Возможно, не верят в себя до конца. Например, Таня Акимова – она не уступает по скорости. Да, не удался один рубеж, заехала десятой. Но это тоже хороший результат.

Сейчас основная задача подготовить сборную к чемпионату мира и собрать сильную четверку в эстафете. Сегодняшние соревнования показали, что мы можем бороться за первенство и в индивидуальной программе. Акимова это доказала. (Любовь КОНЯЕВА)