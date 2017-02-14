20:40 | БИАТЛОН

Акимова стартует девятой в индивидуальной гонке

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IBU опубликовал стартовый лист женской индивидуальной гонки чемпионата мира, которая пройдет завтра в Хохфильцене. Россию в ней представят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ольга Подчуфарова.

Акимова будет стартовать девятой, Слепцова – 33-й, Старых выйдет на трассу 46-й, а Подчуфарова – 84-й.

Напомним, что гонка начнется завтра в 16.30 по московскому времени.

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