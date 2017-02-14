Акимова стартует девятой в индивидуальной гонке

IBU опубликовал стартовый лист женской индивидуальной гонки чемпионата мира, которая пройдет завтра в Хохфильцене. Россию в ней представят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ольга Подчуфарова.
Акимова будет стартовать девятой, Слепцова – 33-й, Старых выйдет на трассу 46-й, а Подчуфарова – 84-й.
Напомним, что гонка начнется завтра в 16.30 по московскому времени.
Tomorrow's start list for the women's individual is out! Most of the favourites are in the 2nd half of the competition. #hochfilzen2017 pic.twitter.com/XyMq8R1orS– IBU World Champs (@IBU_WC) 14 февраля 2017 г.