Акимова стартует девятой в индивидуальной гонке

IBU опубликовал стартовый лист женской индивидуальной гонки чемпионата мира, которая пройдет завтра в Хохфильцене. Россию в ней представят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ольга Подчуфарова.

Акимова будет стартовать девятой, Слепцова – 33-й, Старых выйдет на трассу 46-й, а Подчуфарова – 84-й.

Напомним, что гонка начнется завтра в 16.30 по московскому времени.