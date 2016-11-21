00:31 | БИАТЛОН

Акимова, Слепцова, Сливко и Подчуфарова выступят на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Виктория Сливко и Ольга Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, информирует официальный сайт СБР.

Планируется, что Акимова и Слепцова выйдут на старт в составе команды в смешанной эстафете, Сливко – в сингл-миксте, а Подчуфарова примет участие в личных гонках. Напомним, что 27 ноября смешанная эстафета начнется в 17:30 (по московскому времени), а сингл-микст – в 20:10.

Шипулин, Бабиков и Цветков выступят в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира в Эстерсунде 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56334/

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