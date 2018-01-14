Акимова пропустит масс-старт в Рупольдинге из-за травмы

Российская биатлонистка Татьяна Акимова не сможет принять участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за травмы.
Женский масс-старт на этапе в Германии начнется в 16.40 по московскому времени. Повреждение Акимова получила в пятницу во время тренировочной пробежки, что не позволило ей в субботу выступить в эстафете. (Владимир ИВАНОВ)
19222
Есть подозрение что нет у нее травмы. Просто не готова, дали отдохнуть.
16:57
ksuxa
Подчуфарова уже подворачивала ногу.. Посте этого уже не бежала НИКОГДА!!
15:54
Доктор со стажем
Мельдоний из организма никак не выводится....
15:26
maksimalist
Похоже до Олимпиады ловить нечего... В Италию на высокогорье вообще не брал бы сильнейших, а целенаправленно готовил к Олимпиаде.
14:50
Slim Taller
Подвернула диоптр.
13:46
shpasic
почему без капс-лока?
13:30
NOVZODUM NAMREBUG
Как там вчера--позавчера коновал трындел???? ""Травма незначительная, к масс--старту восстановится...."".Ну, и ???? Ни чести , ни совести у ""старше--главного"" тренеришки....
13:25