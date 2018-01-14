13:14 | Биатлон

Акимова пропустит масс-старт в Рупольдинге из-за травмы

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова не сможет принять участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за травмы.

Женский масс-старт на этапе в Германии начнется в 16.40 по московскому времени. Повреждение Акимова получила в пятницу во время тренировочной пробежки, что не позволило ей в субботу выступить в эстафете. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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19222

Есть подозрение что нет у нее травмы. Просто не готова, дали отдохнуть.

16:57

ksuxa

Подчуфарова уже подворачивала ногу.. Посте этого уже не бежала НИКОГДА!!

15:54

Доктор со стажем

Мельдоний из организма никак не выводится....

15:26

maksimalist

Похоже до Олимпиады ловить нечего... В Италию на высокогорье вообще не брал бы сильнейших, а целенаправленно готовил к Олимпиаде.

14:50

Slim Taller

Подвернула диоптр.

13:46

shpasic

почему без капс-лока?

13:30

NOVZODUM NAMREBUG

Как там вчера--позавчера коновал трындел???? ""Травма незначительная, к масс--старту восстановится...."".Ну, и ???? Ни чести , ни совести у ""старше--главного"" тренеришки....

13:25