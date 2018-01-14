Акимова пропустит масс-старт в Рупольдинге из-за травмы

Российская биатлонистка Татьяна Акимова не сможет принять участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за травмы.

Женский масс-старт на этапе в Германии начнется в 16.40 по московскому времени. Повреждение Акимова получила в пятницу во время тренировочной пробежки, что не позволило ей в субботу выступить в эстафете. (Владимир ИВАНОВ)