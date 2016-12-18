Акимова поднялась на 9-е место в общем зачете

Россиянка Татьяна Акимова, заняв 10-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место, поднялась на 9-е место в общем зачете. Лидирует по-прежнему немка Лаура Дальмайер, второй идет финка Кайса Мякяряйнен, тройку лидеров замыкает чешка Габриэла Коукалова.

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 410 (+54)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 312 (+34)

3 (5). Коукалова (Чехия) - 305 (+60)

4 (3). Дорен-Абер (Франция) - 291 (+36)

5 (4). Бреза (Франция) - 275 (+29)

6 (7). Вирер (Италия) - 260 (+48)

9 (11). АКИМОВА (Россия) - 221 (+31)

29 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 89 (0)

30 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 86 (0)

51 (51). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)

53 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)

58 (58). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)