Акимова поднялась на 9-е место в общем зачете

Россиянка Татьяна Акимова, заняв 10-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место, поднялась на 9-е место в общем зачете. Лидирует по-прежнему немка Лаура Дальмайер, второй идет финка Кайса Мякяряйнен, тройку лидеров замыкает чешка Габриэла Коукалова.
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 410 (+54)
2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 312 (+34)
3 (5). Коукалова (Чехия) - 305 (+60)
4 (3). Дорен-Абер (Франция) - 291 (+36)
5 (4). Бреза (Франция) - 275 (+29)
6 (7). Вирер (Италия) - 260 (+48)
9 (11). АКИМОВА (Россия) - 221 (+31)
29 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 89 (0)
30 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 86 (0)
51 (51). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)
53 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)
58 (58). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/