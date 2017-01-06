Акимова поднялась на 7-е место в общем зачете Кубка мира

После спринта в рамках этапа Кубка мира россиянка Татьяна Акимова, ставшая 14-й, поднялась в общем зачете с 9-го на 7-е место. Екатерина Глазырина 29-я в общем зачете, а Ольга Подчуфарова опустилась на 33-ю строчку. Лидерство сохраняет немка Лаура Дальмайер .

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) – 410 (0)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 366 (+54)

3 (3). Коукалова (Чехия) – 365 (+60)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) – 339 (+48)

5 (6). Вирер (Италия) – 298 (+38)

6 (5). Бреза (Франция) – 277 (+2)

7 (9). АКИМОВА (Россия) – 248 (+27)

29 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 99 (+13)

33 (29). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 89 (0)

59 (52). ШУМИЛОВА (Россия) – 23 (0)

61 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 21 (0)

65 (58). СЛЕПЦОВА (Россия) – 17 (0)

66 (-). КАЙШЕВА (Россия) – 14 (+14)

Спринт (ж)

1 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 191 (+54)

2 (5). Коукалова (Чехия) – 172 (+60)

3 (4). Дорен-Абер (Франция) – 162 (+48)

4 (1). Дальмайер (Германия) – 146 (0)

5 (3). Бреза (Франция) – 125 (+2)

6 (9). Эмонье (Франция) – 117 (+32)

9 (11). АКИМОВА (Россия) – 110 (+27)

34 (29). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 38 (0)

37 (42). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 32 (+13)

57 (-). КАЙШЕВА (Россия) – 14 (+14)

60 (52). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 9 (0)

Кубок наций (ж)

2 (1). Германия – 2845 (+379)

1 (2). Франция – 2845 (+423)

3 (3). Чехия – 2413 (+325)

4 (6). Украина – 2378 (+384)

5 (4). Россия – 2371 (+354)

6 (5). Норвегия – 2340 (+325)