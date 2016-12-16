Акимова поднялась на 15 мест в зачете Кубка мира после победы в Нове-Место

Россиянка Татьяна Акимова поднялась с 26-го на 11-е место в общем зачете Кубка мира после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лидирует немка Лаура Дальмайер.

Кубок мира

Женщины

Общий зачет

1 (1). Дальмайер (Германия) – 320 (+43)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 248 (+40)

3 (3). Бреза (Франция) – 227 (+38)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) – 215 (+30)

5 (5). Коукалова (Чехия) – 211 (+28)

6 (6). Хаузер (Австрия) – 202 (+21)…

11 (26). АКИМОВА (Россия) – 142 (+60)…

27 (23). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 86 (0)…

29 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 77 (+10)…

52 (46). ШУМИЛОВА (Россия) – 23 (0)

53 (57). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 21 (+9)…

59 (56). СЛЕПЦОВА (Россия) – 12 (0)

Спринт

1 (1). Дальмайер (Германия) – 146 (+43)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 137 (+40)

3 (3). Бреза (Франция) – 123 (+38)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) – 114 (+30)

5 (5). Коукалова (Чехия) – 112 (+28)

6 (15). Данкли (США) – 92 (+48)…

11 (30). АКИМОВА (Россия) – 83 (+60)…

30 (25). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 38 (+10)…

42 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 19 (0)…

52 (58). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 9 (+9)

Кубок наций

1 (1). Германия – 2466 (+400)

2 (2). Франция – 2422 (+426)

3 (3). Чехия – 2088 (+373)

4 (5). РОССИЯ – 2017 (+379)

5 (6). Норвегия – 2015 (+377)

6 (4). Украина – 1994 (+342)