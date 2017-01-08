Акимова осталась восьмой в общем зачете Кубка мира

Россиянка Татьяна Акимова по итогам масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе сохранила за собой восьмую позицию в общем зачете Кубка мира. Лидирует по-прежнему чешка Габриэла Коукалова. На вторую строчку поднялась немка Лаура Дальмайер, третье место занимает представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен.

Общий зачет (ж)

1 (1). Коукалова (Чехия) - 479 (+60)

2 (3). Дальмайер (Германия) - 464 (+54)

3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 448 (+34)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 426 (+27)

5 (5). Вирер (Италия) - 356 (+24)

6 (7). Ф. Хильдебранд (Германия) - 305 (+38)...

8 (8). АКИМОВА (Россия) - 285 (+28)...

32 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 112 (0)

33 (33). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 101 (0)...

60 (60). КАЙШЕВА (Россия) - 28 (0)...

63 (63). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)

64 (64). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)...

67 (67). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)...

75 (75). УСЛУГИНА (Россия) - 8 (0)

Масс-старт (ж)

1 (1). Коукалова (Чехия) - 120 (+60)

2 (2). Дальмайер (Германия) - 108 (+54)

3 (3). Вирер (Италия) - 72 (+24)

4 (17). Пускарчикова (Чехия) - 72 (+48)

5 (5). Ольсбу (Норвегия) - 71 (+31)

6 (8). Мякяряйнен (Финляндия) - 68 (+34)

12 (10). АКИМОВА (Россия) - 59 (+28)

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