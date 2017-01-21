Акимова осталась 10-й в общем зачете Кубка мира

Татьяна Акимова по итогам масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве, где она стала 16-й, сохранила за собой 10-е место в общем зачете Кубка мира. Лидирует по-прежнему немка Лаура Дальмайер, второй идет представительница Чехии Габриэла Коукалова, тройку замыкает финка Кайса Мякяряйнен.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 669 (+54)

2 (2). Коукалова (Чехия) - 652 (+48)

3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 637 (+43)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 600 (+40)

5 (5). Вирер (Италия) - 466 (+24)

6 (6). Ф. Хильдебранд (Германия) - 418 (+20)...

10 (10). АКИМОВА (Россия) - 393 (+25)...

32 (31). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)

33 (32). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 135 (0)...

61 (60). КАЙШЕВА (Россия) - 40 (0)...

67 (67). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...

70 (70). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)...

74 (74). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)

Масс-старт (ж)

1 (1). Коукалова (Чехия) - 168 (+48)

2 (2). Дальмайер (Германия) - 162 (+54)

3 (6). Мякяряйнен (Финляндия) - 111 (+43)

4 (8). Дорен-Абер (Франция) - 103 (+40)

5 (3). Пускарчикова (Чехия) - 102 (+30)

6 (9). Хинц (Германия) - 97 (+34)...

11 (12). АКИМОВА (Россия) - 84 (+25)